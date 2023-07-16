24 Канал розповість про альтернативу морському відпочинку, який залишився недоступним для українців через повномасштабне вторгнення Росії.
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Місця для купання у Львові
Щоб не виїжджати за межі міста, радимо звернути увагу на басейни, які є у Львові
Відпочинковий комплекс Otaman Resort
У відпочинковому комплексі можна поплавати у відкритому басейні площею 25 на 10 метрів та глибиною 1,5 метра і з базовою температурою води 24 градуси. Також є дитячий басейн з гіркою.
Відпочинковий комплекс Otaman Resort / Фото Booking
"Три стихії"
Оздоровчий центр "Три стихії" має відкритий басейн глибиною 1,3 метра та температурою води 26 градусів, а також дитячий міні-басейн та ігрова зона. Всім відвідувачам тут надають шезлонги та рушники.
Оздоровчий центр "Три стихії" / Фото Booking
Розважальний комплекс "Медик"
На території розважального комплексу є відкритий 50 метровий басейн з баром. Усім відвідувачам надаються шезлонги. Однак варто зауважити, що дитячого басейну тут нема.
Басейн у розважальному комплексі "Медик": дивіться відео
Де відпочити біля води за Львовом
Якщо ж ви хочете втекти подалі від міської метушні, то пропонуємо вам перелік місць для купання та відпочинку на Львівщині:
- Emily Resort – відпочинковий комплекс, що має кілька зон для пляжного відпочинку, а також фуд-корти та ресторани. Окрім басейнів для дорослих та дітей, тут є доріжки для плавання, дитячий аквапарк, джакузі, СПА-центр, готель. Адреса: Винники, вул. Хмельницького, 9Б.
- Rumbambar Swim&Dance Club має басейн розміром 20 на 24 метри глибиною 1,4 метра, ще один басейн глибиною 50 сантиметрів з водним атракціоном, а також окремий басейн для дітей до 3 років глибиною 20 сантиметрів. На території є фуд-корт, спортивні розваги та Wi-Fi. Адреса: 7-й кілометр траси Львів-Київ, Гамаліївка (на території парк-готелю Древній град).
- Aqua GK – у готельно-відпочинковому комплексі "Галицька корона" можна відвідати пляжну зону Aqua GK для дорослих, а також для дітей тут є басейн з підігрівом, ігрова зона з гірками та різноманітні страви в меню. Адреса: Кільцева дорога у селі Давидів.
- Відпочинковий комплекс "Альбатрос" – база відпочинку розташована у селі Воля-Гомулецька за 16 кілометрів від Львова. На території є озеро, пляж, альтанки, кафе, а також готель та колиби.
- "Бухта вікінгів" має парк розваг, мотузковий парк, а також озеро для пляжного відпочинку. На території є ресторан, а також котеджі, у яких можна залишитись на ніч. Для дітей є дитяче містечко та міні-гірка. Адреса: вул. Лісова, 14, Старе село.