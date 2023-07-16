24 Канал розповість про альтернативу морському відпочинку, який залишився недоступним для українців через повномасштабне вторгнення Росії.

Дивіться також У Києві оприлюднили список небезпечних пляжів: яка альтернатива

Місця для купання у Львові

Щоб не виїжджати за межі міста, радимо звернути увагу на басейни, які є у Львові

Відпочинковий комплекс Otaman Resort

У відпочинковому комплексі можна поплавати у відкритому басейні площею 25 на 10 метрів та глибиною 1,5 метра і з базовою температурою води 24 градуси. Також є дитячий басейн з гіркою.

Адреса: Львів, виїзд з вул. Зеленої на Кільцеву дорогу.



Графік роботи: із 10:00 до 20:00.



Ціни: Пляжна зона (з рушником та шезлонгом) 400 гривень у будні, 500 гривень у вихідні, зона з натуральним газоном та парасолями – 300 гривень у будні та 400 гривень у вихідні. Діти до 14 років 250 гривень у будні, 350 гривень у вихідні. Діти до 3 років – безкоштовно.



Відпочинковий комплекс Otaman Resort / Фото Booking

"Три стихії"

Оздоровчий центр "Три стихії" має відкритий басейн глибиною 1,3 метра та температурою води 26 градусів, а також дитячий міні-басейн та ігрова зона. Всім відвідувачам тут надають шезлонги та рушники.

Адреса: вул. Щирецька, 36, ТВК "Південний".



Графік роботи: із 10:00 до 19:00.



Ціни: одна година перебування на літній терасі у будні вартує 150 гривень (200 гривень у вихідні), день – 400 гривень у будні (500 гривень у вихідні). Для дітей до 14 років діє 30% знижки, діти до 3 років можуть відвідувати басейн безкоштовно.



Оздоровчий центр "Три стихії" / Фото Booking

Розважальний комплекс "Медик"

На території розважального комплексу є відкритий 50 метровий басейн з баром. Усім відвідувачам надаються шезлонги. Однак варто зауважити, що дитячого басейну тут нема.

Адреса: вул. Горбачевського 24.



Графік роботи: із 09:00 до 21:00.



Ціни: година перебування – 140 гривень, дві години – 220 гривень, повний день – 350 гривень. Діти від 5 до 14 років: година – 90 гривень, дві години – 130 гривень, повний день – 200 гривень.

Басейн у розважальному комплексі "Медик": дивіться відео

Де відпочити біля води за Львовом

Якщо ж ви хочете втекти подалі від міської метушні, то пропонуємо вам перелік місць для купання та відпочинку на Львівщині: