Розваги 24 підготували добірку парків та цікавих місць, які варто відвідати на вихідних.

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Тернопільський став

Тернопільський став — це штучне озеро, розташоване у центрі міста Тернопіль, яке є однією з головних визначних пам'яток та улюбленим місцем відпочинку мешканців та гостей міста. Став займає площу близько 300 гектарів і є однією з найбільших водойм такого типу в Україні.

Чому варто відвідати:

Прогулянки: На берегах Тернопільського ставу розташовані мальовничі алеї та пішохідні маршрути. Тут можна насолодитися прогулянкою, милуючись водою та природою.

На берегах Тернопільського ставу розташовані мальовничі алеї та пішохідні маршрути. Тут можна насолодитися прогулянкою, милуючись водою та природою. Водні розваги: У теплу пору року можна орендувати човен або катамаран і провести час на воді.

У теплу пору року можна орендувати човен або катамаран і провести час на воді. Ресторанчики та кафе: На набережній є кілька затишних закладів, де можна випити каву або пообідати з видом на став.



Вид на Тернопіль / Фото rovrto.davr.gov.ua

Парк імені Тараса Шевченка

Парк імені Тараса Шевченка є одним з найбільших і найпопулярніших парків Тернополя. Він розташований у центральній частині міста, парк приваблює своєю мальовничою природою, численними алеями та різноманітними можливостями для активного і пасивного відпочинку.

Чому варто відвідати:

Зелена зона: Це один з найбільших парків Тернополя, де можна насолодитися тишею та красою природи.

Це один з найбільших парків Тернополя, де можна насолодитися тишею та красою природи. Атракціони: Парк пропонує безліч атракціонів для дітей та дорослих, зокрема каруселі та дитячі майданчики.

Парк пропонує безліч атракціонів для дітей та дорослих, зокрема каруселі та дитячі майданчики. Літній театр: У парку розташований літній театр, де часто проводяться концерти та культурні заходи.

Старий парк

Старий парк у Тернополі був заснований на початку XX століття і швидко став улюбленим місцем відпочинку тернополян. Спочатку він був створений як місце для прогулянок та відпочинку, і з того часу його вигляд та інфраструктура постійно вдосконалюються. Парк зберігає дух минулих часів, що додає йому особливої чарівності.

Чому варто відвідати:

Історична атмосфера: Старий парк зберігає дух минулого з його старовинними деревами та архітектурними елементами.

Спортивні майданчики: Тут є можливість зайнятися спортом на відкритому повітрі – тенісні корти, волейбольні майданчики та багато іншого.

Зони для пікніків: Парк пропонує безліч місць для пікніків, де можна розкласти ковдру та насолодитися перекусом на природі.



Старий парк у Тернополі / Фото з "Вікіпедії"

Стадіон "Текстерно"

Стадіон "Текстерно" – це багатофункціональний спортивний комплекс у Тернополі, який є важливим осередком спортивного життя міста. Розташований у західній частині Тернополя, стадіон обслуговує різноманітні спортивні заходи та є популярним місцем для занять спортом як серед професійних спортсменів, так і серед аматорів.

Чому варто відвідати:

Спортивні заходи: Стадіон "Текстерно" часто стає місцем проведення спортивних заходів та змагань.

Стадіон "Текстерно" часто стає місцем проведення спортивних заходів та змагань. Відкриті майданчики: Є безліч відкритих майданчиків для гри у футбол, баскетбол та інших видів спорту.

Є безліч відкритих майданчиків для гри у футбол, баскетбол та інших видів спорту. Зона для бігу: Стадіон має спеціальні доріжки для бігу, що ідеально підходять для ранкових чи вечірніх пробіжок.

Дендропарк "Подільський"

Дендропарк "Подільський" був створений з метою збереження та вивчення різноманітних видів рослинності, характерної для Подільського регіону. Відкриття парку стало важливою подією для міста, і з того часу він став одним з улюблених місць відпочинку тернополян. Парк постійно розширюється та вдосконалюється, залучаючи нові види рослин та створюючи комфортні умови для відвідувачів.

Чому варто відвідати:

Багатство рослин: Парк славиться своєю багатою колекцією рослин, включаючи рідкісні види дерев та кущів.

Парк славиться своєю багатою колекцією рослин, включаючи рідкісні види дерев та кущів. Екологічні стежки: Дендропарк пропонує кілька екологічних стежок для прогулянок, де можна насолодитися природою та вивчити місцеву флору.

Дендропарк пропонує кілька екологічних стежок для прогулянок, де можна насолодитися природою та вивчити місцеву флору. Фотосесії: Парк є популярним місцем для фотосесій завдяки своїм мальовничим ландшафтам.

Тернопіль – це місто, яке пропонує безліч варіантів для цікавого та активного відпочинку на природі. Від затишних парків до водних розваг – кожен знайде тут щось для себе. Проведіть свої вихідні з користю для здоров'я та насолоджуйтеся красою цього прекрасного міста.