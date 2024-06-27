Розваги 24 підготували добірку парків та цікавих місць, які варто відвідати на вихідних.
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Тернопільський став
Тернопільський став — це штучне озеро, розташоване у центрі міста Тернопіль, яке є однією з головних визначних пам'яток та улюбленим місцем відпочинку мешканців та гостей міста. Став займає площу близько 300 гектарів і є однією з найбільших водойм такого типу в Україні.
Чому варто відвідати:
- Прогулянки: На берегах Тернопільського ставу розташовані мальовничі алеї та пішохідні маршрути. Тут можна насолодитися прогулянкою, милуючись водою та природою.
- Водні розваги: У теплу пору року можна орендувати човен або катамаран і провести час на воді.
- Ресторанчики та кафе: На набережній є кілька затишних закладів, де можна випити каву або пообідати з видом на став.
Вид на Тернопіль / Фото rovrto.davr.gov.ua
Парк імені Тараса Шевченка
Парк імені Тараса Шевченка є одним з найбільших і найпопулярніших парків Тернополя. Він розташований у центральній частині міста, парк приваблює своєю мальовничою природою, численними алеями та різноманітними можливостями для активного і пасивного відпочинку.
Чому варто відвідати:
- Зелена зона: Це один з найбільших парків Тернополя, де можна насолодитися тишею та красою природи.
- Атракціони: Парк пропонує безліч атракціонів для дітей та дорослих, зокрема каруселі та дитячі майданчики.
- Літній театр: У парку розташований літній театр, де часто проводяться концерти та культурні заходи.
Старий парк
Старий парк у Тернополі був заснований на початку XX століття і швидко став улюбленим місцем відпочинку тернополян. Спочатку він був створений як місце для прогулянок та відпочинку, і з того часу його вигляд та інфраструктура постійно вдосконалюються. Парк зберігає дух минулих часів, що додає йому особливої чарівності.
Чому варто відвідати:
- Історична атмосфера: Старий парк зберігає дух минулого з його старовинними деревами та архітектурними елементами.
- Спортивні майданчики: Тут є можливість зайнятися спортом на відкритому повітрі – тенісні корти, волейбольні майданчики та багато іншого.
- Зони для пікніків: Парк пропонує безліч місць для пікніків, де можна розкласти ковдру та насолодитися перекусом на природі.
Старий парк у Тернополі / Фото з "Вікіпедії"
Стадіон "Текстерно"
Стадіон "Текстерно" – це багатофункціональний спортивний комплекс у Тернополі, який є важливим осередком спортивного життя міста. Розташований у західній частині Тернополя, стадіон обслуговує різноманітні спортивні заходи та є популярним місцем для занять спортом як серед професійних спортсменів, так і серед аматорів.
Чому варто відвідати:
- Спортивні заходи: Стадіон "Текстерно" часто стає місцем проведення спортивних заходів та змагань.
- Відкриті майданчики: Є безліч відкритих майданчиків для гри у футбол, баскетбол та інших видів спорту.
- Зона для бігу: Стадіон має спеціальні доріжки для бігу, що ідеально підходять для ранкових чи вечірніх пробіжок.
Дендропарк "Подільський"
Дендропарк "Подільський" був створений з метою збереження та вивчення різноманітних видів рослинності, характерної для Подільського регіону. Відкриття парку стало важливою подією для міста, і з того часу він став одним з улюблених місць відпочинку тернополян. Парк постійно розширюється та вдосконалюється, залучаючи нові види рослин та створюючи комфортні умови для відвідувачів.
Чому варто відвідати:
- Багатство рослин: Парк славиться своєю багатою колекцією рослин, включаючи рідкісні види дерев та кущів.
- Екологічні стежки: Дендропарк пропонує кілька екологічних стежок для прогулянок, де можна насолодитися природою та вивчити місцеву флору.
- Фотосесії: Парк є популярним місцем для фотосесій завдяки своїм мальовничим ландшафтам.
Тернопіль – це місто, яке пропонує безліч варіантів для цікавого та активного відпочинку на природі. Від затишних парків до водних розваг – кожен знайде тут щось для себе. Проведіть свої вихідні з користю для здоров'я та насолоджуйтеся красою цього прекрасного міста.