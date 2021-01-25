Де може заснути кіт: найкумедніша підбірка

Це людині потрібні ліжко, ковдра, подушка та бажано тиша, щоб заснути. Для котів не потрібно взагалі нічого. Де та як можуть заснути ці пухнасті звірі – дивіться в матеріалі.
У найневідповідніших місцях коти знайдуть собі затишний куточок, де можна солодко виспатись, пише bezkota.
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Тепло / Фото bezkota
У цьому акваріумі господарі ховали кімнатні рослини від кота. Але вони напевно забули попередити про це пухнастого звіра.
Акваріум для котів / Фото bezkota
З таким котом потрібно бути уважним на кухні / Фото bezkota
Цілком зручно / Фото bezkota
Котики можуть заснути будь-де. Навіть у місцях, де ви точно цього не очікуєте.
Будте уважні, коти всюди / Фото bezkota
Робіть ось так після трудового дня, і в вас нічого не буде боліти.
Котяча йога / Фото bezkota
Котик не хоче придушити господаря. Якщо він відчує, що людина перестає дихати – злізе.
Господар може дихати / Фото bezkota
Головне, щоб усім було зручно / Фото bezkota
Котик, який любить полежати на вагах / Фото bezkota
Зручно, майже / Фото bezkota
Ось так виглядає справжня втома від роботи.
Ліліт трохи втомилась / Фото 24 каналу