Водолази знайшли потоплений військовий корабель в "ідеальному" стані

У Британії дайвери були шоковані своєю знахідкою. Вони виявили британський військовий корабель, потоплений німецькою торпедою.

Знайшли його біля узбережжя Абердиншира (Шотландія).

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Припускають, що це судно є давно втраченим кораблем HMS Hawke.

Що відомо про це судно

Крейсер Королівського флоту був потоплений німецьким підводним човном у Північному морі під час Першої світової війни, унаслідок чого загинули 524 людини, які перебували на його борту. Статус судна, яке було підбито в жовтні 1914 року, залишався загадкою протягом усього минулого століття.

Однак багато років потому водолази знайшли його у 112 кілометрах на схід від Фрейзербурга. Морський біолог Вілл Шварц був вражений станом корабля, попри те, що він пролежав на морському дні 110 років. Він сказав, що його знаряддя були в такому первозданному стані, що "були готові до бою".

Команда з Lost in Waters Deep шукала його протягом багатьох років. Саме затонуле судно просто дивовижне. Через нестачу поживних речовин у воді деякі предмети майже не іржавіють. Є частини, які блищать, це просто божевілля,

– сказав він.

Королівський флот вже заявив, що високо цінує зусилля, зроблені для виявлення затонулого корабля HMS Hawke.