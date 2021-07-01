Висока кухня у вантажівці: далекобійник готує вишукані страви в кабіні фури – фото

50-річний далекобійник Роберт Бут з Великої Британії проводить у дорозі більшу частину свого життя. Але це не заважає йому приділяти достатньо уваги своєму здоров'ю та хобі – кулінарії. Чоловік облаштував мініатюрну кухню просто у кабіні своєї вантажівки, а страви, які він там готує, можуть скласти конкуренцію ресторанним.

На кухні Роберта є переносна плита, мультиварка, мобільна пічка і увесь необхідний посуд. Також він турбується про якісні продукти і намагається купувати свіжі інгредієнти для своїх страв у невеличких фермерських магазинах.

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Таке облаштування дозволяє йому готувати смачну та здорову їжу. В меню далекобійника часто бувають вишукані страви – куряча аррабіата, лінгвіні з копченими устрицями, рибне карі, ескалопи, чизкейки та багато іншого. Важко повірити, що усе це можна приготувати у фурі на парковці. Зараз він навіть не пам'ятає, коли востаннє харчувався у закладах чи купував фастфуд "на виніс".

Що готує у кабіні вантажівки Роберт Бут / Фото Caters News Agency

Роберт розповів, що на це його спонукала не лише любов до кулінарії, а й турбота про своє здоров'я. Через сидячу роботу, життя у вантажівці та вік чоловік потрапив у групу ризику розвитку серцево-судинних захворювань та появи надмірної ваги.

Я не хотів перетворитися на стереотипного далекобійника із зайвою вагою,

– каже водій-кулінар.

Окрім того, що його теперішній раціон добре впливає на стан його здоров'я, Роберт ще й добряче економить. На продукти для своїх страв він витрачає приблизно 20 фунтів стерлінгів (750 гривень) на тиждень, тоді як один обід у кафе чи фастфуді коштує в середньому 10 фунтів стерлінгів (375 гривень).

Далекобійник дбає про здоров'я і займається улюбленою справою / Фото Caters News Agency

"Це лише доводить, що навіть в обмеженому просторі та з обмеженим обладнанням можна приготувати смачну та здорову їжу. Якщо я можу це зробити – це може кожен", – поділився Роберт Бут.