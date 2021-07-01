Высокая кухня в грузовике: дальнобойщик готовит изысканные блюда в кабине фуры – фото

50-летний дальнобойщик Роберт Бут из Великобритании проводит в дороге большую часть своей жизни. Но это не мешает ему уделять достаточно внимания своему здоровью и хобби – кулинарии. Мужчина обустроил миниатюрную кухню прямо в кабине своего грузовика, а блюда, которые он там готовит, могут составить конкуренцию ресторанным.

На кухне Роберта есть переносная плита, мультиварка, мобильная печь и вся необходимая посуда. Также он беспокоится о качественных продуктых и старается покупать свежие ингредиенты для своих блюд в небольших фермерских магазинах.

Это интересно Как устроена работа дилера в казино

Такое обустройство позволяет ему готовить вкусную и здоровую пищу. В меню дальнобойщика часто бывают изысканные блюда – куриная аррабиата, лингвини с копчеными устрицами, рыбное карри, эскалопы, чизкейки и многое другое. Трудно поверить, что все это можно приготовить в фуре на парковке. Сейчас он даже не помнит, когда в последний раз питался в заведениях или покупал фастфуд "на вынос".

Что готовит в кабине грузовика Роберт Бут / Фото Caters News Agency

Роберт рассказал, что на это его подвигла не только любовь к кулинарии, но и забота о своем здоровье. Из-за сидячей работы, жизни в грузовике и возраста мужчина попал в группу риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и появления избыточного веса.

Я не хотел превратиться в стереотипного дальнобойщика с лишним весом,

– говорит водитель-кулинар.

Кроме того, что его теперешний рацион благотворно влияет на состояние его здоровья, Роберт еще и хорошенько экономит. На продукты для своих блюд он тратит примерно 20 фунтов стерлингов (750 гривен) в неделю, тогда как один обед в кафе или фастфуде стоит в среднем 10 фунтов стерлингов (375 гривен).

Дальнобойщик заботится о здоровье и занимается любимым делом / Фото Caters News Agency

"Это лишь доказывает, что даже в ограниченном пространстве и с ограниченным оборудованием можно приготовить вкусную и здоровую еду. Если я могу это сделать – это может каждый", – поделился Роберт Бут.