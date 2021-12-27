Чому сваряться жінки: власниці собак побилися через суперечку про їх виховання

У Німеччині дві жінки посварилися через дивну причину. Предметом їх сварки виявилося питання виховання домашніх улюбленців.

У Тюрінгії – федеральній землі у Східній Німеччині, 51-річна жінка під час прогулянки з песиком, вдарила свого улюбленця. Дівчина, яка вигулювала іншого чотириногого друга та проходила повз, бачила це, тож не могла лишитися осторонь – зробила зауваження.

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Старша дама не послухала дівчину та порекомендувала тій не втручатися не у свою справу. Так зав'язалася суперечка. Але 27-річна німкеня не могла вже заспокоїтись – вона продовжила докоряти не дуже чемній собачниці. Врешті решт та накинулася на дівчину з кулаками, і поки перехожі їх рознімали навіть вкусила молодшу противницю.

Собаки тільки дивилися і не кусалися,

– повідомили у поліції.

Власниці собак побилися через суперечку про їх виховання / Фото unsplash

Історія на цьому не завершилася – жінки подали одна на одну позови до суду, в яких висунуті звинувачення про нанесення побоїв. Тож на них обох невдовзі чекає суд.