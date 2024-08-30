Дослідники розповіли, чому апельсини часто продаються у сітках певного кольору.

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У чому причина

Як виявилося, це підступний трюк, щоб обдурити покупців та змусити купити більше фруктів. Річ у тім, що червона або помаранчева пластикова сітка навколо фруктів допомагає створити враження, що апельсинова шкірка має більш насичений помаранчевий колір, завдяки чому фрукти мають соковитий і привабливий вигляд для споживачів.

Щосуботи на місцевому ринку я купую апельсини для соку у моєї улюбленої продавчині фруктів Хельги. В один день у неї не було гарних стиглих апельсинів. Пізніше, зайшовши до супермаркету, я побачив, що стиглих апельсинів було вдосталь, і, звісно, купив їх цілу купу. Вдома, коли я вийняв апельсини з сітки, сталося диво: кожен апельсин, гарно забарвлений у сітці, перетворився на жахливий відтінок зеленого без сітки,

– поділився психолог Карл Р. Гегенфуртнер із Гіссенського університету.

Цей принцип заснований на ілюзії конфеті – візуальному феномені, коли на сприйняття кольорів сильно впливає навколишній контекст.

Залишаючись вірним науковому методу, він також висунув докази на підтвердження свого твердження у вигляді фотографій, на яких зображені деякі оманливі апельсини.



Як змінюється колір апельсина в різному контексті / Фото Gegenfurtner/i-Perception/2024

Як це працює