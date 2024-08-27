Лайфхак жінки дозволяє легко змінювати мішечки для сміття.
Дивіться також Як охолодити житло під час спеки: несподіваний лайфхак від британського інженера
Блогерка вирішила покласти цілий рулон чорних пакетів на дно смітника, а потім потрібно легко витягнути новий, коли використаний пакет буде повністю заповнений.
Я не можу повірити, що відкрила для себе це щойно! Подивіться і подякуйте мені пізніше,
– розповідає вона у кадрі.
Що про це кажуть у соцмережах
Частина користувачів соцмереж називають цей лайфхак "геніальним" і "суперкрутим", тоді як інші занепокоєні безладом. Скептики кажуть, що якщо мішок порветься або протече, це зіпсує всі пакети.
- "Всі пакети будуть смердіти";
- "Мені здається, що варто використовувати цей лайфхак тільки для певних кімнат. Я б не використовувала його на кухні, бо переживаю через протікання";
- "Всі, хто каже: "А що як буде протікати", може, просто не варто виливати рідину у смітник? Виливайте її у раковину".