Відео з шокуючими кадрами переглянули понад 5,3 мільйона разів. На ньому видно, як Ален почувається некомфортно, коли миється у ванні,

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Він хотів вже звернутися до своєї аудиторії, аж раптом відчув сильний біль у серці. Чоловік лише встиг вимовити: "Якого біса". А після цього поклав руку собі на груди та зігнувся навпіл.

Чоловік випадково зняв на відео свій серцевий напад: дивіться відео

Чи вдалося врятувати чоловіка

За фантастичним збігом обставин, сусід по квартирі Алена повернувся раніше і одразу ж викликав 911. Медики прибули вчасно і встигли врятувати його.

Як згодом зізнався чоловік, це була "найстрашніша річ, яка колись з ним сталася".

Мені було боляче, і я запанікував. Я думав, що вмираю. Зараз зі мною все гаразд, але мені доведеться бути обережним все життя, тому що в моїй сім'ї є хвороби серця. Бережіть себе!,

– закликав він своїх підписників.

Як люди відреагували на це відео:

"Це чудовий приклад того, чому ніколи не слід боятися телефонувати до служби порятунку, коли ви відчуваєте щось, що здається вам неправильними. Цей бідний хлопець міг бути за 60 секунд від смерті".

"Він такий молодий і у добрій формі. Жахливо, що це може статися будь-якої миті з ким завгодно".

"Дякую, що опублікували цей страшний, але інформативний досвід. Нам завжди говорять, на які симптоми слід звернути увагу, але це дійсно допомагає побачити, що це відбувається насправді і який це вигляд має".

Раніше ми писали, що людей налякало моторошне чудовисько, яке побачили на Google Maps. Вони почали губитися у здогадках, що ж це могло бути. Насправді ж все не так драматично.