Відео з шокуючими кадрами переглянули понад 5,3 мільйона разів. На ньому видно, як Ален почувається некомфортно, коли миється у ванні,
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Він хотів вже звернутися до своєї аудиторії, аж раптом відчув сильний біль у серці. Чоловік лише встиг вимовити: "Якого біса". А після цього поклав руку собі на груди та зігнувся навпіл.
Чоловік випадково зняв на відео свій серцевий напад: дивіться відео
Чи вдалося врятувати чоловіка
За фантастичним збігом обставин, сусід по квартирі Алена повернувся раніше і одразу ж викликав 911. Медики прибули вчасно і встигли врятувати його.
Як згодом зізнався чоловік, це була "найстрашніша річ, яка колись з ним сталася".
Мені було боляче, і я запанікував. Я думав, що вмираю. Зараз зі мною все гаразд, але мені доведеться бути обережним все життя, тому що в моїй сім'ї є хвороби серця. Бережіть себе!,
– закликав він своїх підписників.
Як люди відреагували на це відео:
- "Це чудовий приклад того, чому ніколи не слід боятися телефонувати до служби порятунку, коли ви відчуваєте щось, що здається вам неправильними. Цей бідний хлопець міг бути за 60 секунд від смерті".
- "Він такий молодий і у добрій формі. Жахливо, що це може статися будь-якої миті з ким завгодно".
- "Дякую, що опублікували цей страшний, але інформативний досвід. Нам завжди говорять, на які симптоми слід звернути увагу, але це дійсно допомагає побачити, що це відбувається насправді і який це вигляд має".
Раніше ми писали, що людей налякало моторошне чудовисько, яке побачили на Google Maps. Вони почали губитися у здогадках, що ж це могло бути. Насправді ж все не так драматично.