Замість "дякую" – в'язниця: чоловіка покарали за те, що побудував міст через річку у селі

Китаєць Хуан Деї вирішив зробити добру справу та за власні кошти побудував понтонний міст для ізольованого села. Однак такий вчинок не оцінили.

Як пише видання Oddity Central, чоловіка неодноразово штрафували і врешті-решт засудили до тюремного ув'язнення за несанкціоновану споруду.

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Як все було

Інцидент стався у селі Женьлінь, що північній китайській провінції Цзілінь. До 2005 року воно було повністю відрізане річкою Таоер, і місцевим доводилося долати близько 70 кілометрів до найближчого мосту. Однак все змінилося, коли Хуан Деї, який раніше керував невеликим поромом до села і назад, вирішив побудувати невеликий міст через річку.

Громада тішилася понтонному мосту і люди були раді платити Хуану невелику плату за користування ним, оскільки це було набагато дешевше і забирало менше часу, ніж їхати 70 кілометрів до найближчого дозволеного мосту.

У чому звинувачують чоловіка

Одного дня Управління водних ресурсів Таонан постукало у двері, наказавши демонтувати міст і звинувативши Хуана і його сім'ю в незаконному отриманні прибутку від його експлуатації.

Довідка. За даними правоохоронців, китаєць заробив 44 000 юанів (6 200 доларів) у період від 2014 до 2018 року. Подальше розслідування показало, що від 2005 року Хуан отримав понад 52 000 юанів (7 300 доларів).

Спочатку його засудили до 2 років позбавлення волі і ще 2 років випробувального терміну. Але чоловік подав апеляцію на вирок суду, визнавши, що його міст не був схвалений місцевою владою, але стверджуючи, що він зробив це лише для того, щоб допомогти місцевій громаді.

Щодо збору плати за проїзд, він стверджував, що його так звані прибутки були завищені прокурорами, враховуючи, що два мости, які він побудував через річку Таоер, коштували йому понад 130 000 юанів (18 300 доларів).

Після суперечок навколо мосту Хуандей влада пообіцяла побудувати міст через річку Таоер ближче до села Женьлінь, але поки що не виконала своєї обіцянки.