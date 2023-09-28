Канадець встановив новий світовий рекорд із результатом у 6 хвилин і 49,2 секунди.

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Сумарна кількість перців, які з'їв чоловік за раз становить 135 штук.

Зверніть увагу! Перець чилі значно гостріший, ніж перець халапеньйо. Останній має рейтинг 20 тисяч Сковиллей, тоді як чилі 30 – 50 тисяч Сковиллей.

Як чоловік зміг з'їсти так багато перцю чилі

Джек сказав, що за останні 20 років він виробив толерантність до гострої їжі, але все ще відчуває дискомфорт.

Початковий шок від гостроти сильний. Другий не здається таким поганим, але кожен наступний раз після нього стає все гострішим і гострішим, оскільки перець торкається нових місць у вашому роті,

– пояснив Джек представникам Книги рекордів Гіннеса.

Як чоловік зміг з'їсти так багато перцю: дивіться відео

Він сказав, що біль у роті ніщо в порівнянні з дискомфортом у животі.

"У мене сильні судоми. Таке відчуття, ніби хтось стискає і крутить мені кишки. Ваш розум каже вам зупинитися, але ви повинні переконати себе продовжувати", – додав він.

Чим небезпечний гострий перець

Попри низку переваг перцю чилі, існує і багато недоліків його надмірного вживання. Даний продукт:

сприяє розвитку захворювань шлунка і кишечника;

заборонений при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, при гастриті, адже запалює слизову оболонку і погіршує стан хворого;

є причиною виникнення печії;

пекучий сік плодів може сильно обпекти слизову оболонку очей, тому його вживання має бути максимально акуратним.

Лікарі відзначають, що негативний вплив даного продукту відбувається через його надмірного вживання, воно виражається в появі нудоти, в спазмах, тяжкості дихання і інших неприємних симптомах. Вважається нормальним вживання в їжу не більше одного стручка пекучого овоча в день.

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