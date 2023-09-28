Переможець отримає титул найбільш лінивої людини та приз у 900 фунтів стерлінгів (майже 40 500 гривень).

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У чому полягає змагання

Учасники просто лягають на матраци й практично нічого не роблять. Цього року конкурс стартував 21 серпня і триває досі. З 21 учасника конкурсу залишилося четверо осіб.

Вони проводять час у схожій на сарай будівлі зі зсунутими шторами. На жорсткій дерев'яній підлозі розкладені матраци, а саме приміщення захаращене купами розкиданого одягу, їжі та ковдр. Учасники "вбивають" час, дивлячись у телефон або намагаючись заснути.

Я пролежала тут 800 годин. Я встану, коли мені стане нудно, а коли це станеться, я не знаю,

– сказала 23-річна косметологиня Лідія Маркович.

Цікаво! Подібне змагання проводять не вперше: його історія зародилася ще 12 років тому. Захід проводять, щоб посміятися над стереотипами про млявість країни.

Стояння або сидіння тягне за собою негайну дискваліфікацію, проте учасникам дозволяється користуватися мобільними телефонами, читати книжки й навіть приймати відвідувачів. Однак цього року правила змагань дещо змінилися: учасникам дозволено робити 15-хвилинну перерву кожні вісім годин.

Більшість учасників конкурсу — жителі Чорногорії, але на конкурс приїхали також українці та серби. Йован Крнканін, 33-річний менеджер з маркетингу футбольного клубу в сербському місті Крушевац, бере участь у конкурсі вже вдруге.

Я тут для себе, для того, щоб довести собі свої можливості, подолати ситуацію і дійти до кінця. Я сподіваюся, що зможу перенести цей досвід і терпіння в реальне життя,

– зазначив він.

Раніше ми писали, що за перші 20 днів лежання відсіялася більшість учасників. Тоді їх залишалося 7, а зараз ця кількість зменшилася до 4.

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