Переможець отримає титул найбільш лінивої людини та приз у 900 фунтів стерлінгів (майже 40 500 гривень).
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У чому полягає змагання
Учасники просто лягають на матраци й практично нічого не роблять. Цього року конкурс стартував 21 серпня і триває досі. З 21 учасника конкурсу залишилося четверо осіб.
Вони проводять час у схожій на сарай будівлі зі зсунутими шторами. На жорсткій дерев'яній підлозі розкладені матраци, а саме приміщення захаращене купами розкиданого одягу, їжі та ковдр. Учасники "вбивають" час, дивлячись у телефон або намагаючись заснути.
Я пролежала тут 800 годин. Я встану, коли мені стане нудно, а коли це станеться, я не знаю,
– сказала 23-річна косметологиня Лідія Маркович.
Стояння або сидіння тягне за собою негайну дискваліфікацію, проте учасникам дозволяється користуватися мобільними телефонами, читати книжки й навіть приймати відвідувачів. Однак цього року правила змагань дещо змінилися: учасникам дозволено робити 15-хвилинну перерву кожні вісім годин.
Більшість учасників конкурсу — жителі Чорногорії, але на конкурс приїхали також українці та серби. Йован Крнканін, 33-річний менеджер з маркетингу футбольного клубу в сербському місті Крушевац, бере участь у конкурсі вже вдруге.
Я тут для себе, для того, щоб довести собі свої можливості, подолати ситуацію і дійти до кінця. Я сподіваюся, що зможу перенести цей досвід і терпіння в реальне життя,
– зазначив він.
Раніше ми писали, що за перші 20 днів лежання відсіялася більшість учасників. Тоді їх залишалося 7, а зараз ця кількість зменшилася до 4.