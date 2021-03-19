Чоловік звільнився з роботи та отримав останню зарплатню копійками, вимащеними в олії

Андреас Флатан, що мешкає у штаті Джоржія, США, працював у автосалоні. Наприкінці осені він вирішив звільнитися, бо йому не подобалася робоча атмосфера.

Коли чоловік написав заяву про звільнення, його керівникові Майлзу Вокеру це не сподобалося – він нічого не сказав і зачинився у своєму кабінеті на годину. Врешті-решт, бос підписав заяву, а Андреас відпрацював ще 2 тижні, передбачені законодавством.

Читайте також Штраф і догана: у Японії покарали працівників, які йшли з роботи на 2 хвилини раніше

Компанія мала виплатити чоловікові останню зарплатню у сумі 915 доларів (понад 25 тисяч гривень). Проте ніяких грошей він довгий час не отримував. Андреас звернувся до свого керівника, щоб дізнатися у чому річ. Колишній бос звинуватив його у завданні збитків автосалону, і заявив, що усі гроші пішли на їх покриття.

Спантеличений чоловік був вимушений повідомити про свою проблему в Управління праці штату Джоржія. Його представники стали на бік Андреаса, та зобов'язали компанію виплатити йому заборговані гроші.

Кульмінація цієї історії відбулася ввечері 14 березня. Андреас прийшов додому, і побачив біля свого будинку величезну купу копійок. Монети були вимащені олією, аби їх було важко збирати. Подивитися, як це виглядало, можна на відео, які дівчина Андреаса опублікувала в інстаграмі.

У цій купі було рівно 698 доларів (19,3 тисячі гривень). Це означає, що колишній роботодавець досі не виплатив чоловікові всю суму, і винен йому ще 217 доларів (6 тисяч гривень). Наразі копійки зберігаються в Андреаса у гаражі. Він планує відмити їх та поміняти в банку на банкноти.