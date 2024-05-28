Чоловік прибрав всі інгредієнти зі свого замовлення у McDonald's: що йому принесли

28 травня 2024, 12:18
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Джерело:

твітер @greg16676935420

Чоловік, на ім'я Грег вдався до цікавого експерименту. У мережі McDonald's він замовив потрійний чизбургер, виключивши з нього усі інгредієнти.

Свій експеримент він активно висвітлював у мережі Х. 

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Спершу він опублікував фото, на якому видно, що він виключив усі інгредієнти з бургера. Зокрема він замовив потрійний гамбургер:

  • "без кетчупу",
  • "без солоних огірків",
  • "без нарізаної кубиками цибулі",
  • "без яловичини",
  • "без гірчиці",
  • "без звичайної булочки",
  • "без американського сиру",
  • "без солі".

Таким чином загальна вартість його замовлення становила 5,39 долара. Також він заплатив 11 доларів за доставку та ще 3 – сервісного збору. Чи пов'язаний такий експеримент з підвищенням вартості продуктів McDonald's – наразі невідомо.


Замовлення чоловіка / Фото з мережі Х

Що ж було у коробці

Як не дивно, Грег отримав просто порожню коробку. Про це його завчасно попередив кур'єр. Наступне фото, яке опублікував Грег, показує порожню коробку для гамбургерів.


Що було у коробці / Фото з мережі Х

Раніше на ютуб-каналі How It's Made показали повний процес приготування бургерів. Це зізнання викликало здивування та сумніви у деяких користувачів мережі.

Автор: Альона Захарова