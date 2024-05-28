Чоловік прибрав всі інгредієнти зі свого замовлення у McDonald's: що йому принесли

Чоловік, на ім'я Грег вдався до цікавого експерименту. У мережі McDonald's він замовив потрійний чизбургер, виключивши з нього усі інгредієнти.

Свій експеримент він активно висвітлював у мережі Х.

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Спершу він опублікував фото, на якому видно, що він виключив усі інгредієнти з бургера. Зокрема він замовив потрійний гамбургер:

"без кетчупу",

"без солоних огірків",

"без нарізаної кубиками цибулі",

"без яловичини",

"без гірчиці",

"без звичайної булочки",

"без американського сиру",

"без солі".

Таким чином загальна вартість його замовлення становила 5,39 долара. Також він заплатив 11 доларів за доставку та ще 3 – сервісного збору. Чи пов'язаний такий експеримент з підвищенням вартості продуктів McDonald's – наразі невідомо.



Замовлення чоловіка / Фото з мережі Х

Що ж було у коробці

Як не дивно, Грег отримав просто порожню коробку. Про це його завчасно попередив кур'єр. Наступне фото, яке опублікував Грег, показує порожню коробку для гамбургерів.



Що було у коробці / Фото з мережі Х

Раніше на ютуб-каналі How It's Made показали повний процес приготування бургерів. Це зізнання викликало здивування та сумніви у деяких користувачів мережі.