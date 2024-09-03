Чоловік після 6 років пошуків таки знайшов викрадений спорткар Porsche

У Саудівській Аравії після 6 років пошуків нарешті знайшли занедбаний Porsche 911 Turbo 90-х років. Його власник не опускав руки та шукав його весь цей час.

Цю фантастичну історію розповів друг власника авто на форумі Reddit.

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Що відомо про спорткар

Колекційний Porsche 911 Turbo у 993 кузові зник у 2018 році. Одразу знайти спорткар не вдалося, однак нещодавно авто виявили на парковці біля покинутого СТО в Саудівській Аравії.

Стан Porsche 993 Turbo далекий від ідеального. Машина покрита шаром пилу, піску та бруду, а в шкіряному салоні з'явилася пліснява. Судячи з усього, спорткар побував у ДТП, про що свідчить тріснутий задній бампер.



Який вигляд має салон знайденого Porsche / Фото Reddit



Авто можна відновити / Фото Reddit

Утім, силовий агрегат та ходова цілі та неушкоджені, тому відновити Porsche 911 Turbo буде неважко.

Цікаво! Це авто зараз дуже цінується колекціонерами, адже це останнє покоління моделі із двигуном повітряного охолодження.

Porsche 911 Turbo має 3,6-літровий опозитний турбомотор, який видає 408 кінських сил. Він здатен розвинути швидкість у 290 кілометрів на годину.