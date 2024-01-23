В одній зі стін будинку, який Девід нещодавно придбав, він виявив доларову купюру та старий випуск коміксів 1938 року.

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Вартість видання складає мільйони доларів

Сам Девід Гонсалес розумів, що його знахідка є надзвичайно цінною. Адже вінтажні комікси можна продати за сотні тисяч та навіть мільйони доларів. Скажімо, нещодавно майже ідеальну копію "Дивовижної людини-павука" №1 1963 року продали на аукціоні за приголомшливі 1,38 мільйона доларів.

А те, що знайшов Девід, було першим виданням коміксів Action Comics 1938 року, на обкладинці якого було зображено абсолютно нового героя, на ім'я Супермен. Майже незаймане видання цього конкретного коміксу може коштувати 3,25 мільйона доларів. Але Девід допустив одну помилку, яка зруйнувала все.

Чоловік отримав значно менше

Річ у тім, що Девід був настільки схвильований своїм відкриттям, що випадково порвав обкладинку, коли вибирав його з уламків у стіні. Відтак, комікс вдалося продати за 175 000 доларів. Це теж непогано, але у порівнянні з мільйонами доларів, дуже і дуже мало.

Раніше ми писали, що у Великій Британії продали найстарішу ялинку у світі. Її придбали ще у далекому 1920 році і весь час її зберігали у будинку британки Дороті Грант. Тоді дівчині було лише 8 років. І вона берегла дерево аж до самої смерті.