Чоловік знайшов послання у пляшці у власному будинку: його залишили майже 50 років тому

Метт Стрітфілд з Австралії під час ремонту свого будинку знайшов між двома стінами загадкове послання у пляшці. Виявилося, що воно було там вже майже пів сторіччя.

Всередині скляної пляшки з-під молока була записка, підписна чотирма будівельниками, які й зводили цей дім десятки років тому. Послання датоване 5 квітня 1974 року.

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У нього будівельники перерахували усіх майстрів, що працювали над будинком. Також вони вказали, що цей проєкт був одним із перших втілених у життя після переходу на метричну систему вимірювання.

Ви точно чули легенди про записки у пляшці, але ніколи не подумаєте, що знайдете таку між стінами власного будинку,

– поділився Метт Стрітфілд.

Чоловік опублікував фото знахідки у соцмережах, і зміг розшукати одного з авторів записки – Рона Ніддрі. Будівельник був дуже задоволений тим, що один із залишених ним сувенірів знайшовся, нехай навіть і через 47 років.



Записка, знайдена через 47 років / Фото з фейсбуку Метта Стрітфілда

Тепер Метт Стрітфілд планує доповнити послання кількома реченнями з 2021 року, описати у них теперішнє життя, та повернути пляшку із запискою назад, коли ремонт закінчиться. Можливе, мине ще 50 чи навіть більше років, поки хтось знайде її знову.

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