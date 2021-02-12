Чоловік змайстрував гітару зі скелета свого померлого дядька і вона грає: фото, відео 18+

Музикант з Тампи, штат Флорида, США, зробив гітару на честь свого дядька Філіпа з його ж скелета. Таким чином чоловік вшанував пам'ять людини, яка познайомила свого часу його з рок-музикою і захопила хеві-металом.

Американець, який називає себе Принцем Міднайтом, створив повністю працюючу електрогітару зі скелета свого мертвого дядька.

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Дядько музиканта, Філіп, загинув у результаті аварії на мотоциклі в Греції у 1996 році у віці 28 років, а його скелет був переданий в дар місцевому коледжу.

Але коли через 20 років, коледж більше не потребував скелета, і останки Філіпа опинилися на кладовищі – родині музиканта довелося платити за оренду місця. Тож американець відмовився купити дядькові ділянку на кладовищі, і за допомогою місцевого похоронного бюро кістки Філіпа доставили з Греції до США.

Отже, я отримав ящик з кістками з Греції і спочатку не знав, що робити. Поховати їх? Кремувати їх? Покласти їх на горище? Все це здавалося поганим способом увічнити пам'ять когось, хто захопив мене хеві-металом,

– розповідає Міднайт.

Міднайт з теплом згадує свого загиблого родича, який захопив свого часу його рок-музикою та познайомив з хеві-металом. У музиканта залишилися лише приємні спогади про те, як він слухав метал зі своїм дядьком і бачив, як той виступає на концертах. І чоловік прийняв рішення – перетворити дядька Філіпа на гітару, що було не дуже просто.

Я вирішив перетворити дядька Філіпа на гітару, що виявилося складним завданням. Я провів багато досліджень, і ніхто ніколи не робив гітару зі скелета. Отже, я зробив це. Я почав консультуватися з двома хлопцями в магазині дерев'яних виробів Dean Guitars в Тампі, але вони охололи,

– говорить музикант.

Процес створення гітари чоловік показав на фото.



Чоловік змайстрував гітару зі скелета свого померлого дядька / Фото Metal Sucks



Гітара зі скелета померлого дядька / Фото Metal Sucks



Чоловік змайстрував гітару зі справжнього скелета / Фото Metal Sucks



Чоловік змайстрував гітару зі скелета свого померлого дядька / Фото Metal Sucks



Чоловік змайстрував гітару зі скелета свого померлого дядька / Фото Metal Sucks



Чоловік змайстрував гітару зі скелета свого померлого дядька / Фото Metal Sucks

Як запевняє музикант, тепер його дядько Філіп "грає досконало і звучить приголомшливо​".

Хай там що, тепер дядько Філіп може звучати вічно. Ось як би він цього хотів. Я дуже пишаюся цим проєктом і тим, як він вшановує його, його життя і його вплив на мене,

– поділився враженнями Принц Міднайт.

Результат роботи та звучання інструменту можна побачити та почути на відео: