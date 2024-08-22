Ба більше, чоловік пов'язує цей виграш зі своєю покійною собакою.

Цікаво У США підліток зірвав куш у лотерею завдяки сестрі: як йому це вдалося

Річ у тім, що чоловік використав для гри у лотерею номери ліцензійної битки покійної німецької вівчарки. Він купив квиток на піт-стоп на Н-Вашингтон-стріт для розіграшу та зіграв числа 1-0-8-2-2.

Зрештою, чоловіку пощастило і він виграв 50 000 доларів.

Я граю у два набори номерів для Pick 5, і цей номер насправді був номером моїх ліцензій для моєї німецької вівчарки. Її більше немає з нами,

– сказав Сорс.

Коли він побачив виграшні номери по телевізору, американець був приголомшений.

"Я просто сидів і дивився лотерею. Це було ніби я завмер. Я просто не міг повірити, що я виграв", – пригадав він.

Як чоловік планує витратити гроші

Своїми виграшами Сурс хоче погасити борги та збільшити свої заощадження. Тим часом ще один житель Огайо святкує фінансову свободу після того, як 4 липня виграв джекпот Powerball.