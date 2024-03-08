Чоловік зірвав куш у лотереї завдяки звичці прибирати в авто

Чоловік у США виграв у лотерею завдяки прибиранню свого автомобіля. Американець зірвав куш у розмірі 30 тисяч доларів.

Цього могло не статися, якби чоловік не вирішив прибрати своє авто.

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До чого тут прибирання в авто

Річ у тім, що щасливчик знайшов лотерейний білет, який загубив ще місяць тому. За словами чоловіка білети пролежали місяць, він забув їх у вантажівці, і згадав лише тоді, коли прибирав автомобіль

Саме тоді щасливчик вирішив перевірити квитки, перш ніж викинути їх, і був шокований, дізнавшись, що один з них приніс йому 30 тисяч доларів. За його словами, несподіваний прибуток йому стане у пригоді.

Я планую оплатити свої рахунки та інвестувати кошти на пенсію, яка не за горами,

– сказав він.

Раніше ми писали про американку, яка теж зірвала куш у лотерею, але не одразу це усвідомила. Річ у тім, що вона купила лотерейний білет, але забула перевірити його.

А ще одна американка виграла у лотерею 2900 доларів, однак через прикрий збіг обставин свій приз вона так і не отримала. За словами жінки їй переплатили 8000 доларів, коли вона отримувала допомогу по безробіттю.