Чоловік "епічно помстився" сусідові, який паркує свої авто біля його будинку

Чоловік зі США поскаржився на свого сусіда, який має автопарк із 6 автомобілів, але тільки один із них він ставить у себе на під'їзній доріжці. Решту авто він паркує перед будинками інших людей.

Детальніше про це чоловік розповів на форумі Reddit.

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Чоловік поскаржився, що, крім того, що його сусід захаращує всю вулицю своїми авто, той ще й ламає його речі.

Нещодавно я поставив собі питання, чому мій газон не в порядку, і помітив, що він переїхав три моїх розбризкувачі. Я полагодив їх, побурчав, але пішов далі,

– розповів чоловік, зазначивши, що за тиждень виявив ще дві розбиті головки розбризкувачів.

Як чоловік вигадав помститися сусіду

Ситий по горло, чоловік засіяв ділянку знову і модернізував розбризкувачі, щоб вони робили повний полив на 360 градусів замість напівкола, на 180. Таким чином щодня об 11 вечора машина сусіда з боку пасажира піддаватиметься "обстрілу" протягом 7 хвилин.

"У нас дуже жорстка вода, тому знадобиться багато часу, щоб відмити плями на його автомобілі", – зазначив месник.

Більшість коментаторів вважають відповідні дії чоловіка кумедними, інші висловили свої власні пропозиції щодо розв'язання питання з проблемним сусідом.

Які поради давали люди у коментарях