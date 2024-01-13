Важко уявити, в який момент чоловіку прийшла ідея залізти у вазу. Однак сталося це у штаті Алабама.

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Курйозні кадри з'явилися у мережі. На оприлюдненому відео видно, як чоловік застряг у величезній коричневій вазі. Поки його намагалися дістати, чоловік панікував, а всі інші сміялися.

Перебуваючи у вазі, його приятелі та глядачі зібралися навколо, щоб спробувати дати йому декілька порад, як звільнитися з пастки.

Я роблю все, що можу, чорт забирай! Чорт забирай!,

– відповів чоловік.

Чоловік застряг у вазі: дивіться відео

На щастя, Коннора зрештою вдалося звільнити з пастки. Вазу розбили молотком, саморобним зубилом і викруткою.



Чоловік застряг у вазі / Фото Ladbible

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