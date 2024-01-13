Важко уявити, в який момент чоловіку прийшла ідея залізти у вазу. Однак сталося це у штаті Алабама.
Дивіться також Проявив насилля: на обвинуваченого, що напав на суддю, одягли "намордник"
Курйозні кадри з'явилися у мережі. На оприлюдненому відео видно, як чоловік застряг у величезній коричневій вазі. Поки його намагалися дістати, чоловік панікував, а всі інші сміялися.
Перебуваючи у вазі, його приятелі та глядачі зібралися навколо, щоб спробувати дати йому декілька порад, як звільнитися з пастки.
Я роблю все, що можу, чорт забирай! Чорт забирай!,
– відповів чоловік.
Чоловік застряг у вазі: дивіться відео
На щастя, Коннора зрештою вдалося звільнити з пастки. Вазу розбили молотком, саморобним зубилом і викруткою.
Чоловік застряг у вазі / Фото Ladbible