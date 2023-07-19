Спершу він почав робити це виключно заради розваги, однак потім він "підсів" на розкриття секретів.

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Все почалося дівчини

Чоловік розповів, що раніше він мав дівчину, яка спочатку йому дуже подобалася. Однак що довше вони зустрічалися, то більше він помічав, що деякі деталі в її біографії не сходяться.

Вона говорила, що виросла на півночі Канади, а потім розповідала, що завжди ходила з батьком на ігри MLB, коли була зовсім маленькою. Це були такі дрібниці. Щоразу, коли я намагався заперечити їй щодо цих невідповідностей, вона дуже злилася на мене, і ми сильно сварилися,

– зазначив він.

Щоб відокремити факт від вигадки, чоловік вирішив найняти приватного детектива, але був приголомшений, дізнавшись, що майже все, що вона йому говорила, було брехнею.



Детектив допоміг викрити брехню дівчини / Фото Unsplash

Зупинитися було важко

Після цього чоловік так захопився, що найняв детектива, щоб шпигувати вже за своєю сім'єю і друзями.

"У мене є цілі досьє на всіх моїх близьких родичів і друзів. Я знаю, що порушую недоторканність приватного життя людей, але не можу зупинитися. Мій друг Джеррі зраджує свою дружину, а його дружина зраджує йому, і ніхто з них про це навіть не здогадується. Я також дізнався, що одна з моїх двоюрідних сестер майже напевно любить жінок. Я не маю наміру використовувати подібну інформацію на шкоду цим людям, але мені приносить якесь дивне задоволення бути охоронцем таємниць", – зізнався чоловік.

Багато користувачів відзначили дивність такого вчинку. Однак були й ті, хто відчував ту саму спрагу, що й автор теми.