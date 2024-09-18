Як пише Daily Star, тікаючи, чоловік почув постріли, але продовжував їхати.

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Як він пізніше розповів поліції, коли чоловік зупинився на автомийці, щоб отримати допомогу, то був шокований, побачивши, що куля пробила двері його Nissan Versa і застрягла у вейпі в кишені його штанів.

На фотографії видно розтрощені рештки пристрою з кулею, яка все ще застрягла в ньому. Якби він поклав його до іншої кишені, куля влучила б йому просто в ногу і пройшла б через пах. Відомо, що інцидент стався у Куліакан, штат Сіналоа.

Довідка. Сіналоа є домом для одного з найжорстокіших наркокартелів, що керують мексиканською наркоіндустрією. Конкуруючі банди вважають, що картель ослаб після нещодавнього арешту його лідера Ісмаеля "Ель Майо" Замбади, що призвело до посилення перестрілок між угрупованнями.

Як влада намагається це контролювати

Попри нещодавнє розгортання солдатів спецпідрозділів, літаків і добре озброєних гелікоптерів, страх серед місцевих мешканців триває.

Сили безпеки запобігають деяким насильницьким діям, але, перш за все, зводять ризики для населення до мінімуму,

– заявив губернатор Сіналоа Рубен Рочасаїд.

Додамо, що наркотики та наркокартелі в Мексиці є серйозною проблемою, яка впливає на безпеку та економіку країни. Основні картелі, один з яких розташований у Сіналоа, займаються виробництвом, контрабандою та розповсюдженням наркотиків. Ці угруповання мають значний вплив на політику та суспільство, контролюючи цілі регіони через насильство, корупцію та торгівлю наркотиками.