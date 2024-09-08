Чоловік 3 години варив згущене молоко: що у нього вийшло
Джерело:The Mirror
Чоловік вирішив провести незвичний експеримент, зваривши згущене молоко у банці. Він не міг повірити, що цей продукт можна перетворити на "карамель".
Для цього потрібно лише опустити його у киплячу воду на 3 години.
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Чоловік заявив, що протягом 40 років життя не знав про те, що згущене молоко можна варити. За його словами, він був по-справжньому шокований цим фактом.
Ух ти, це найкраща карамель, яку я коли-небудь пробував,
– сказав він.
Чоловік зняв верхню частину банки і показав результат глядачам, зазначивши, що пишається тим, що вийшло.
Чоловік 3 години варив зварив згущене молоко: дивіться відео
Реакція соцмереж
У коментарях люди писали зазначили, що роблять це вже багато років.
- "Моя молодша сестра забувала доливати воду кожні пів години... Я, будучи найвищим у домі, отримав привілей мити стелю".
- "На 3 години? Ми кладемо в каструлю маргарин, розігріваємо і вливаємо згущене молоко, розмішуємо до рум'яності. У нас виходить карамель, і це займе менш як 30 хвилин. Ми також робимо з неї цукерки".
- "Перелийте в каструлю і помішуйте, увімкнувши повільний вогонь. Коли він почне карамелізуватися, покладіть в нього половинки пекана. Ложкою викласти на пергаментний папір. Смакота".