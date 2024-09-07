Хоча саме вони забороняли проїзд критим мостом Бабба через річку Презумпскот автомобілям вагою понад 3 тонни. Маса самоскида, завантаженого щебенем, становила 13,5 тонни.
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Дерев'яний проліт мосту не витримав Ford F-750 і вантажівка провалилася у воду. Водія врятували, проте міст потребує серйозного ремонту. Дорогу перекрили і тепер місцеві жителі повинні рухатися в об'їзд.
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Яке покарання отримав водій самоскида
Водія Ford F-750 оштрафували на 2600 доларів. Транспортна компанія, якій належить самоскид, заявила, що оплатить відновлення мосту. Ремонтуватимуть його до весни.
Цікаві факти про міст
- Побудований у 1840 році Міст Бабба є історичною пам'яткою.
- Це був один з останніх діючих критих мостів у штаті Мен (раніше їх було приблизно 120).
- Примітно, що Міст Бабба руйнують не вперше – у 1973 році його підпалили вандали і він згорів, проте його відновили три роки потому.