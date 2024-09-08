Для цього потрібно лише опустити його у киплячу воду на 3 години.

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Чоловік заявив, що протягом 40 років життя не знав про те, що згущене молоко можна варити. За його словами, він був по-справжньому шокований цим фактом.

Ух ти, це найкраща карамель, яку я коли-небудь пробував,

– сказав він.

Чоловік зняв верхню частину банки і показав результат глядачам, зазначивши, що пишається тим, що вийшло.

Чоловік 3 години варив зварив згущене молоко: дивіться відео

Реакція соцмереж

У коментарях люди писали зазначили, що роблять це вже багато років.