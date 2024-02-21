Чоловік виграв 340 мільйонів доларів у лотерею, але так і не отримав приз

Американець зірвав вражаючий джекпот у лотерею. Він виграв 40 мільйонів доларів, але через помилку компанії так і не отримав гроші.

Сам чоловік зазначив, що придбав лотерейний білет 6 січня 2023 року.

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Цікаво, що ймовірність виграти джекпот Powerball становить приблизно 1 до 292,2 мільйона. Тож, після розіграшу чоловік не поспішав перевіряти свої номери. Однак, коли наступного дня чоловік побачив свої номери на сайті лотереї, які збігались з виграшними, він був шокований.

Я просто подзвонив подрузі, сфотографував їх і пішов спати,

– сказав щасливчик.

Але виявилось, номери на вебсайті відрізнялися від озвучених під час прямого ефіру Powerball. Тому коли чоловік прийшов залишити заявку на свій виграш, виявилось жодне з його номерів не збігається з тими, які були озвучені в прямому ефірі.

Тоді працівник порадив йому просто викинути квиток у бак для сміття. Зрештою агенція цифрової реклами визнала, що припустилася помилки і опублікувала неправильні результати розіграшу.

Раніше британка вважала, що виграла джекпот у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через технічну помилку вона так і не змогла отримати виграш. Жінка вважала, що забере до дому до 30 000 фунтів стерлінгів, але виявилося, що її приз скромніший.