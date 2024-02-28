Все набагато краще: чоловік думав, що виграв в лотерею 1000 доларів, але виграш виявився більшим

Американець зірвав куш у лотерею. Він думав, що виграв 1000 доларів у лотерею, але насправді його виграш був значно більшим.

Чоловік дуже зрадів, коли зрозумів, що виграв в лотерею.

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Однак, відсканувавши лотерейний білет, виявилось, що джекпот склав 50 тисяч доларів. Продавець у магазині сказав, що сьогодні у чоловіка щасливий день. Спочатку побажання продавця здалися йому недоречними, оскільки перші два квитки виявилися порожніми.

Коли продавець відсканував білет виявилось що мій виграш складає 50 000 доларів. Він мав рацію, це був мій щасливий день,

– сказав чоловік представникам лотереї.

За його словами, він планує використати свій виграш, щоб оплатити рахунки та допомогти родині.

"50 років! Це перша скретч-гра на суму 50 доларів, запропонована Мерілендською лотереєю, яка пропонує призові до 5 мільйонів доларів. Дві з трьох головних нагород виграно. Сілвер Спрінг знаходиться приблизно в 35 милях на південний захід від Балтімора", – додав чоловік.

Раніше ми писали про американця, який зіграв у лотерею замість своєї 68-річної матері. Хлопець використовував чужі номери, які дозволили його мамі виграти 50 тисяч доларів.