Це шедевр: чоловік помстився колезі, який залицявся до його дівчини – фото 18+

Чоловік, на ім'я Кіаран Кітінг-Шинделка розповів, що дізнався про непристойну поведінку свого вже ексколеги. Той надсилав непристойні повідомлення його дівчині. Тож, Кіаран вирішив покінчити з цим і виявився дуже винахідливим.

Все почалося з того, що ексколега Кіарана почав писати вночі його дівчині.

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Спершу повідомлення були невинними. Чоловік просто питав, як у дівчини справи. Але згодом повідомлення стали "брудними та огидними". Тоді хитра парочка розробила план, як "поставити" його в незручне становище.

Він вирішив одягнути спідню білизну своєї другої половинки і зробити у ній пікантні фото. На скриншоті показано, як 21-річна дівчина Кіарана Шалін відповіла фотографією сідниць у чорних трусиках, на що отримала відповідь: "Я хочу". Він, схоже, не усвідомлював, що насправді це Кіаран втиснувся в білизну Шалін і сексуально позував на камеру.



Чоловік ефектно помстився колезі / Фото Kennedy News and Media

Жартівник каже, що колега навіть почав розповідати про пікантні речі, які він "хотів би зробити з нею". Зрештою, дівчина надіслала необрізане зображення, на якому видно обличчя її коханого. Він показував середній палець. Побачивши це, Шон швидко видалив свої відверті повідомлення з чату і заблокував Шалін.

Кіаран пожартував, що це "справжній комплімент", що ексколезі сподобалися його фотографії, і визнав, що був готовий до розіграшу одразу, попри те, що це була ідея його дівчини.

Раніше інший чоловік зізнався на форумі Reddit, що його керівник регулярно крав його обіди. Жодні розмови не допомагали, тож чоловік пішов на радикальний крок.