Все началось с того, что экс-коллега Киарана стал писать ночью его девушке.

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Сначала сообщения были невиновны. Муж просто спрашивал, как у девушки дела. Но впоследствии сообщения стали "грязными и отвратительными". Тогда хитрая парочка разработала план, как "поставить" его в неловкое положение.

Он решил одеть нижнее белье своей второй половинки и сделать в нем пикантные фото. На скриншоте показано, как 21-летняя девушка Киарана Шалин ответила ягодичной фотографией в черных трусиках, на что получила ответ: "Я хочу". Он, похоже, не отдавал себе отчета, что на самом деле это Киаран втиснулся в белье Шалин и сексуально позировал на камеру.



Мужчина эффектно отомстил коллеге / Фото Kennedy News and Media

Шутник говорит, что коллега даже начал рассказывать о пикантных вещах, которые он "хотел бы сделать с ней". В конце концов девушка прислала необрезанное изображение, на котором видно лицо ее любимого. Он показывал средний палец. Увидев это, Шон быстро удалил свои откровенные сообщения из чата и заблокировал Шалин.

Киаран пошутил, что это "настоящий комплимент", что экс-колезе понравились его фотографии, и признал, что был готов к розыгрышу сразу, несмотря на то, что это была идея его девушки.

Ранее другой мужчина признался на форуме Reddit, что его руководитель регулярно воровал его обеды. Никакие разговоры не помогали, поэтому мужчина пошел на радикальный шаг.