Ще у 2019 році 43-річний американець Девід Веркінг подав до суду на власних батьків. Він звинуватив їх у тому, що вони викинули його колекцію порнографії.

У судовому позові чоловік вимагав від мами з татом компенсації вартості касет, журналів, DVD-дисків і секс-іграшок. Знищену власність Девід оцінив приблизно в 25 000 доларів. Проте його адвокат Майлз Грінгард вимагав матеріального та морального відшкодування збитку у потрійному розмірі.

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У списку було понад 1500 найменувань того, чого він позбувся. І суд прийняв сторону Девіда Веркінга – у рішенні сказано, що батьки не мали права викидати його колекцію фільмів, журналів та інших предметів. Тож старші Веркінги повинні виплатити сину тепер 30 441 долар. Крім компенсації, батьки американця також повинні покрити його витрати на адвоката – 14 500 доларів.



Чоловік відсудив у батьків понад 30 000 доларів за те що вони викинули його порноколекцію / Фото із соцмереж

Історія трапилася ще у 2016 році, коли Веркінг жив у будинку своїх батьків у Гранд-Хейвені протягом 10 місяців після розлучення. Після конфлікту, який стався між Девідом та батьками, він переїхав в інший штат. Порноколекцію він залишив разом з деякими іншими речами і розраховував отримати її від батьків поштою, але вони викинули всі 12 коробок.

Я викинув схованку заради психічного та емоційного здоров'я свого сина. Я б зробив те ж саме, якби знайшов кілограм кокаїну-крека. Коли-небудь, я сподіваюся, ви зможете зрозуміти,

– пояснив свій вчинок Пол Веркінг.



Передісторія Чоловік виграв суд проти батьків, що викинули його колекцію порно: яку компенсацію він вимагає