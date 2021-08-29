Еще в 2019 году 43-летний американец Дэвид Веркинг подал в суд на собственных родителей. Он обвинил их в том, что они выбросили его коллекцию порнографии.

В судебном иске мужчина требовал от мамы с папой компенсации стоимости кассет, журналов, DVD-дисков и секс-игрушек. Уничтоженную собственность Дэвид оценил примерно в 25 000 долларов. Однако его адвокат Майлз Грингард требовал материального и морального возмещения ущерба в тройном размере.

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В списке было более 1500 наименований того, чего он лишился. И суд принял сторону Дэвида Веркинга – в решении сказано, что родители не имели права выбрасывать его коллекцию фильмов, журналов и других предметов. Поэтому старшие Веркинги должны выплатить сыну теперь 30 441 доллар. Кроме компенсации, родители американца также должны покрыть его расходы на адвоката – 14 500 долларов.



Мужчина отсудил у родителей более 30 000 долларов за то что они выбросили его порноколлекцию / Фото из соцсетей

История случилась еще в 2016 году, когда Веркинг жил в доме своих родителей в Гранд-Хейвене в течение 10 месяцев после развода. После конфликта, который произошел между Дэвидом и родителями, он переехал в другой штат. Порноколлекцию он оставил вместе с некоторыми другими вещами и рассчитывал получить ее от родителей по почте, но они выбросили все 12 коробок.

Я выбросил тайник ради психического и эмоционального здоровья своего сына. Я бы сделал то же самое, если бы нашел килограмм кокаина-крэка. Когда-нибудь, я надеюсь, вы сможете понять,

– объяснил свой поступок Пол Веркинг.



Предыстория Мужчина выиграл суд против родителей, выбросивших его коллекцию порно: какую компенсацию он требует