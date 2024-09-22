Чоловік подав позов до суду на сусідку, бо та випадково оббризкала його з водяного пістолета

У Канаді 58-річний чоловік подав до суду на свою сусідку. Він звинуватив її у нападі із застосуванням зброї після того, як вона, граючись з дитиною, випадково бризнула сусідові в груди з водяного пістолета.

Як пише Oddity Central, інцидент стався 1 вересня, коли Венді Вашік гралася з дітьми під час барбекю на задньому дворі.

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В один момент вона випадково вистрілила з водяного пістолета в груди сусідові, який косив траву. Вона стверджує, що одразу ж перепросила, але чоловік продовжував кричати на неї і в якийсь момент пішов до себе додому, щоб зателефонувати до поліції і повідомити, що він зазнав "фізичного нападу".

Що кажуть правоохоронці

Поліцейські, які приїхали на виклик, встановили, що двоє людей брали участь у "суперечці", в результаті якої "жертва зазнала фізичного насильства". Вашік розповіла журналістам, що поліція навіть не попросила показати водяний пістолет, перш ніж пред'явити їй звинувачення.

Вони не поставили мені жодного запитання. Вони не попросили показати водяний пістолет. Жодного запитання... Мій чоловік не вірив,

– пожалілася жінка.

На прохання місцевих журналістів підтвердити, що зброєю, яка використовувалася під час нападу, був саме водяний пістолет.

Як це вплинуло на життя жінки

Цей інцидент сильно вплинув на Венді та її родину. Оскільки вона працює асистенткою з питань освіти в шкільній раді католицького округу Брант Галдіманд Норфолк, вона не може повернутися на роботу, поки справа не буде вирішена, і хоча вона розуміє, чому це так, вона не може приховати свого розчарування.

Її сім'я намагається зібрати гроші на її юридичні витрати, оскільки вона має постати перед судом 24 вересня, але характер її звинувачення робить це дуже складним.