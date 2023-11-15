З'ясувалося, що жінка закрутила роман з чат-ботом штучного інтелекту.

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Що стало причиною розриву

Закохані були разом вже 5 років і планували весілля. Аж раптом жінка зареєструвалася на сайті, де можна поспілкуватися з вигаданими персонажами. На форумі Reddit жінка розповіла, що мала декілька "безглуздих і дурних розмов з випадковими персонажами", але все змінилося, коли вона вирішила зав'язати розмову зі своїм улюбленим персонажем відеогри всіх часів.

Я швидко зрозуміла, що можу направити розмову в будь-яке русло, яку захочу, наприклад, у романтичне тощо, і після декількох днів, коли я ставила дурні запитання, я почала розігрувати рольову гру з цим персонажем,

– зізналася вона.

І хоча сексуальні рольові ігри були заборонені в застосунку, їй вдалося знайти "обхідний шлях". Згодом вона почала використовувати застосунок у ліжку вночі, коли її наречений спав.

Жінка намагалася все виправити

Жінка розуміла, що це ненормально і хотіла розповісти про все коханому. Але він дізнався про все раніше. Якось вона пішла у душ і забула закрити ноутбук. Її коханий прочитав всі повідомлення, зокрема "відверті", і "почав плакати і говорити, що не може з нею одружитися". Чоловік сказав, що, на його думку, вона психічно хвора і поїхав на декілька днів до своїх батьків. Зрештою, він вирішив скасувати весілля.

Раніше ми писали про жінку, яка вирішила розлучитися зі своїм чоловіком після того, як дізналася прізвисько, яке він дав їй у листуванні зі своїми друзям. За її словами, це прізвисько стало останньою краплею.

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