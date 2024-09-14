Три простих кроки: чоловік зізнався, як став мільйонером

Чоловік, який не розкрив свого імені, вирішив поділитися на форумі Reddit секретами, які допомогли йому стати мільйонером. Завдяки порадам, які він використовував, йому вдалося збільшити свій банківський рахунок.

Деталі користувач із ніком Alpha69er написав на популярному форумі Reddit.

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Чоловік зізнався, що заробляв гроші трьома різними способами:

криптовалютою,

онлайн-бізнесом,

нерухомістю.

Усе це абсолютно не пов'язано між собою. Я починав "брудним жебраком", живучи в запліснявілій квартирі, тому що не міг дозволити собі оренду в іншому місці. Я опалював житло, кладучи цеглу на грубку. Я втратив половину свого одягу через цвіль. Я жив у найдешевшому бруді, який тільки можна собі уявити, щоб вижити,

– написав він.

Якими порадами поділився чоловік

Шлях майбутнього мільйонера до фінансового успіху почався з важкої праці. Він працював на двох роботах, щоб без боргів закінчити університет у Канаді, а потім влаштувався на стабільну роботу "білого комірця".

"Я зробив це, щоб стабілізувати свої фінанси. Займаючись цим повний робочий день, я також працював над своїм онлайн-бізнесом. На це пішли роки", – продовжив він свою розповідь.

Переломний момент настав, коли він продав сайт, над яким працював роками, заробляючи лише 20 доларів на день, за 30 тисяч доларів. Чоловік купив будинок, щойно зміг претендувати на іпотеку, і використав свої 30 тисяч доларів на облаштування житлового приміщення в підвалі.

Після цього він купив криптовалюту і одночасно працював на хлопця, який купив його сайт, щоб навчитися його методів.

Я не продавав свої криптовалюти протягом багатьох років. У будь-якому разі, за цей час, навчившись того, що я зробив у того покупця, я створив свою власну компанію. Я реінвестував у неї 100% грошей, отриманих від компанії, і ніколи нічого не виводив. Поступово вона стала досить великою, щоб я міг кинути свою основну роботу,

– додав чоловік.

Пізніше він придбав ще одну нерухомість, потім перевів у готівку свої криптовалютні інвестиції й спрямував виручені кошти у високоприбуткове підприємство.

Що варто знати про криптовалюту

Заробіток на криптовалюті останніми роками викликає дедалі більший інтерес серед людей. Однак ця сфера потребує певних знань та підготовки.

Довідка. Криптовалюта – це цифрова чи віртуальна валюта, для створення якої використовують криптографічні алгоритми. Криптовалюти не залежать від будь-якої центральної влади та від початку є децентралізованими активами.

Для того, щоб почати отримувати прибуток на криптовалюті, потрібно спершу зрозуміти, що є основою цього активу та навчитися правильно ним користуватися.