Справжній Лускунчик: чоловік з Пакистану розбив 169 горіхів за 30 секунд

Майстер бойових мистецтв Мухаммад Рашид Насім з Пакистану розбив ліктем 169 волоських горіхів. Зробив він це лише за 30 секунд.

У такий спосіб він встановив черговий світовий рекорд.

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На оприлюднених кадрах видно, що чоловік з неймовірною швидкістю розбиває горіхи, які лежать перед ним на дерев'яних столах.

Що відомо про рекордсмена

Рекордсмен Рашид Насім живе в місті Карачі і вже понад 100 разів потрапляв до Книги рекордів Гіннеса. Свій перший рекорд він встановив у 2013 році, коли за хвилину відкрив 40 пляшок, знявши з них кришки. Також Рашид встановив наступні рекорди:

розбив 247 волоських горіхів за хвилину головою;

розчавив 39 банок із газованою водою головою за 30 секунд;

на його рахунку – також найбільша кількість кавунів, розчавлених головою за 30 секунд.

Щоб домогтися таких показників, необхідно мати неабияку фізичну підготовку. Цікаво, що його дочка Фатіма вже йде стопами свого батька. Вона встановила новий світовий рекорд Гіннесса за кількістю ударів ліктем з повним контактом за одну хвилину, досягнувши показника у 242.