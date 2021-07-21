Чоловік показав, як провчити галасливих сусідів: його будильник дзвонить у їхніх будинках

Тіктокер Люк Форсбург показав у мережі, як його сусід поквитався з іншими мешканцями їхньої вулиці, що часто галасували ночами. Ні, чоловік не пішов до них сваритися і не викликав поліцію – він обрав більш вишуканий та жорстокий спосіб помсти.

Тіктокер розповів, що живе на шумній вулиці. Серед його сусідів є такі, що люблять феєрверки, і доволі часто запускають їх пізно вночі. Звичайно, що іншим людям це заважає відпочивати.

Це цікаво Чому слоти стали найпопулярнішими ігровими автоматами у всьому світі

Саме тому один із роздратованих сусідів вигадав оригінальний спосіб провчити порушників порядку їхньою ж зброєю – не дати їм виспатися. Він під'єднав свій будильник до системи гучного зв'язку на їхній вулиці, щоб розбудити любителів феєрверків о 5:55 ранку.

Ніхто не може знайти будильник, щоб вимкнути його,

– підписав відео тіктокер.

Це відео стало вірусним та зібрало понад 4 мільйони переглядів та майже 10 тисяч коментарів. Ось деякі з них:

"Ви всі грали у шашки, він грав у шахи";

"Потрібно було записати і увімкнути звуки їхніх феєрверків";

"Такий ввічливий будильник. Де сирени повітряної тривоги?";

"Постав на будильник рингтон, як на айфоні";

"Цей звук недостатньо дратівливий. Потрібно щось таке, як 80-х. БУМ, і всі прокинулися".

Проте на цьому історія не завершилася, а ранковий будильник ще більше розпалив сусідів з феєрверками. Наступного вечора вони знову запускали салюти – набагато активніше ніж раніше. Так вони розпочали "війну проти будильника".

Наступне відео Люк Форсбург опублікував о 1 годині ночі. Він написав, що тиші не було з 20:30 і досі.

Я навіть не знаю, звідки у когось така кількість феєрверків,

– додав він.

Після цього блогер розповів, що кілька людей з його вулиці поїхали пізно ввечері, щоб переночувати у друзів або в готелі, хоча ранкового будильника не було. Схоже, що проблема галасливої вулиці досі не вирішена.

Читайте також Хлопець зустрічався з трьома дівчатами одночасно: що вони зробили, коли про це дізналися