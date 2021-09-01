Чоловік примотав до себе кавун і дві дині, щоб зрозуміти вагітну дружину: курйозні відео
Джерело:тікток maitlandhanley
Період вагітності дуже важливий для обох партнерів, але ні для кого не секрет, що для жінки він проходить набагато складніше. Чоловіки ніяк не зможуть повною мірою відчути те ж, що й вагітна жінка, але деякі з них намагаються це зробити.
Мейтленд Хенлі з Австралії – один із них. Нещодавно його дружина народила малюка, але поки вона була вагітною, чоловік експериментував, аби краще розуміти її та її відчуття.
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Зокрема, у червні він за допомогою плівки примотав до себе кавун і дві дині, і спробував прожити так цілий день. Ця ідея вилилася у серію відео в тіктоці, більшість з яких стали вірусними і зібрали сотні тисяч і навіть мільйони переглядів.
Мейтленд намагається встати з ліжка
Мейтленд намагається взутися
Мейтленд намагається вилізти з ванни
Мейтленд намагається сісти за кермо
Мейтленд і тяга до фастфуду
Мейтленд і двійня
Пізніше чоловік вирішив ускладнити собі завдання і зрозуміти, як живуть жінки, вагітні двійнятами. Для цього він примотав для себе дві дині і два кавуни.
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