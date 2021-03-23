Після виверження: чоловік приготував сосиски для хот-догів на лаві вулкану в Ісландії – відео

Джерело:Metro
19 березня в Ісландії розпочалося виверження вулкану Фаградалсф'яль. Наразі лава витікає з тріщини, і не несе особливої загрози. А тому сотні людей вирушили до вулкана, щоб подивитися на це наживо і зробити фото. Проте, дехто вигадав цікавіші розваги – один із них вирішив приготувати для себе обід.
Чоловік приготував сосиски для хот-догів, використовуючи підручні засоби, себто лаву. Він розклав сосиски на поверхні, а потім засовував їх у тріщини, в яких була лава.
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Після цього він складав з булочок та вже готових сосисок хот-доги, додавав до них соуси і смакував разом з іншими туристами.
Чоловік підсмажив сосиски на лаві вулкану в Ісландії: дивіться відео
Виверження вулкану Фаградалсф'яль: дивіться відео