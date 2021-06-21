Чоловік повернув собі перстень, який загубив 45 років тому: як це вдалося

У 1976 році американець Джон Дачіолас, який на той час навчався у коледжі, загубив пам'ятний перстень. Він повертався до гуртожитку, і допоміг піднятися дівчині, що впала у сніг. Через кілька хвилин він помітив, що перстень зник. Джон разом із друзями довго шукали його, але це не дало результату.

Цей перстень був у Джона Дачіоласа ще з часів середньої школи. Його втрата надзвичайно засмутила чоловіка, але позаяк тривалі пошуки були безуспішними, він вирішив, що краще про нього забути. Проте через 45 років Джону сповістили неймовірну новину – незнайомі йому люди знайшли перстень і доклали максимум зусиль, аби розшукати власника та повернути прикрасу.

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Хто знайшов перстень

Наприкінці травня 2021 року Майк Каунтер, керівник одного з відділів коледжу, де навчався Джон Дачіолас, ходив із металошукачем та шукав цікаві речі поблизу ріки за гуртожитком. В якийсь момент металошукач видав доволі потужний сигнал, і чоловік відкопав те, що виявив прилад.

Це був золотий перстень. На ньому була вигравіювана назва "Середня школа Святого Хреста", цифра "76" та ініціали "JRD". Чоловік вирішив заглибитися в історію цього предмету і знайти людину, яка його загубила.



Перстень, знайдений через 45 років / Фото Майка Каунтера

Майк Каунтер заручився підтримкою дослідника Ендрю Колді, і разом вони виявили, що школа Святого Хреста об'єдналася з іншою католицькою школою, але у 2020 році зачинилася. Тоді вони зв'язалися з колишньою директоркою – сестрою Жанною Хагельскамп. Вона звернулася до реєстру випускників 1976 року, і знайшла єдину людину з ініціалами "JRD". Нею виявився Джон Дачіолас.

У сестри Жанни була контактна інформація чоловіка. Вона написала йому електронного листа і запитала, чи не губив він свого шкільного персня.

Я майже видалив його. Я не міг у це повірити. Це на секунду зупинило моє серце,

– поділився емоціями від отриманого листа Джон Дачіолас.

За збігом обставин, того ж тижня чоловік гостював у своєї родини в Чикаго. Він проїжджав повз будівлю школи, і згадав про перстень. "Я подумав про нього, і мені стало сумно. Через два дні Майк знайшов кільце, а ще за кілька днів мені написала сестра Жанна", – сказав він.

Майк Каунтер надіслав свою знахідку в Каліфорнію, де зараз мешкає Джон. Чоловік був неймовірно щасливий і здивований тим, що перстень досі йому впору.

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