Чоловік не зміг пограбувати банки, через те що касири не розібрали його почерк у записках

Співробітники трьох банків не зрозуміли, що їх намагався пограбувати пенсіонер. Почерк чоловіка був настільки поганим, що касири не могли його розібрати.

Англійський пенсіонер Алан Слеттері у свої 67 років вирішив розпочати кар'єру серійного грабіжника банків. Проте він не все розрахував і не зміг зірвати солідний куш.

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У чоловіка був нерозбірливий почерк, тому, коли він просовував касирам у банку записку з погрозами, ті не могли розібрати написане. Тож спіймавши облизня, чоловік йшов з фінансової установи.

Протягом двох тижнів березня, Алан намагався пограбувати три банки у Великій Британії – він входив у фойє та передавав касиру записку з вимогою видати йому гроші. Коли касир не зміг розібрати почерк зловмисника, то запитав в того, що йому потрібно. Звісно, Слеттері не очікував такого розвитку подій, тож швидко покинув банк з порожніми руками.

Згодом касир все ж зміг зрозуміти написане. Він зателефонував до поліції та передав її співробітнику записку. Крім того, поліція вилучила записи з камер спостереження.

Ваш екран не зупинить те, що у мене є, просто передайте гроші десятками й двадцятками. Подумайте про інших клієнтів,

– писалося у записці



Записка грабіжника / Фото Eastbourne Herald

Чоловік не розгубився і знову спробував свої сили. Проте касир знову не розібрав почерк чоловіка. Але іншій співробітниці банку таки вдалося прочитати записку і, від гріха подалі, вона передала пенсіонеру 2400 фунтів готівкою.

Ситуація повторилася і в третьому банку, куди прийшов чоловік. Хоча там касирка не переймалася дуже – з мовчання чоловіка вона вирішила, що її розігрують, викинула записку й прогнала дивака.





Алан Слеттері / Фото Eastbourne Herald

Згодом зіставивши дані з камер, поліцейські знайшли адресу пенсіонера й заарештували його. Йому пред'явили звинувачення в пограбуванні і двох епізодах замаху на пограбування. 67-річного Алана Слеттері засудили до шести років ув'язнення.

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