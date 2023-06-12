Чоловік летів з парубоцької вечірки та став зіркою мережі: що він утнув

Цей чоловік точно погуляв на славу! Пасажира, який повертався з парубоцької вечірки, зняли на відео у літаку. Кумедний ролик вже встиг набрати понад 700 тисяч переглядів.

Що було на відео

На 11-секундному ролику можна побачити чоловіка, який одягнений у червону футбольну форму. Під час висадки, пасажири випадково знайшли його у верхньому багажному відсіку літака, що прямував з острова Ібіца.

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Але герой відео не розгубився. Він посміхався пасажирам, які фіксували його на відео, а після цього просто вистрибнув зі свого незвичного сховища.

Ці курйозні кадри зафільмував та виклав у мережу австралійський продюсер хаус-музики Домінік Метісон.

В одну хвилину – ви в клубі на Ібіці на святкуванні парубоцької вечірки, наступної – ви прокидаєтеся в місці для багажу. 40 хлопців розважалися. Вони запхали туди свого товариша, коли літак приземлився,

– прояснив ситуацію автор ролика.

Реакція користувачів мережі

Звичайно, відео одразу стало вірусним і насмішило мережу.

"Мені потрібно знати все про цю історію негайно. Чоловік точно тепер стане зіркою!"

"Респект за те, що встигли на рейс".

"Хочу так спробувати теж. Можливо, там зручно".

"Цей політ він точно запам’ятає".

До речі, як звати горе-пасажира, в якому стані він був та чи не образився на своїх друзів – невідомо.