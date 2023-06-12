Чоловік летів з парубоцької вечірки та став зіркою мережі: що він утнув

12 червня 2023, 17:10
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Джерело:

Tik Tok Domdolla

Цей чоловік точно погуляв на славу! Пасажира, який повертався з парубоцької вечірки, зняли на відео у літаку. Кумедний ролик вже встиг набрати понад 700 тисяч переглядів.

Що було на відео

На 11-секундному ролику можна побачити чоловіка, який одягнений у червону футбольну форму. Під час висадки, пасажири випадково знайшли його у верхньому багажному відсіку літака, що прямував з острова Ібіца.

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Але герой відео не розгубився. Він посміхався пасажирам, які фіксували його на відео, а після цього просто вистрибнув зі свого незвичного сховища.

Ці курйозні кадри зафільмував та виклав у мережу австралійський продюсер хаус-музики Домінік Метісон.

В одну хвилину – ви в клубі на Ібіці на святкуванні парубоцької вечірки, наступної – ви прокидаєтеся в місці для багажу. 40 хлопців розважалися. Вони запхали туди свого товариша, коли літак приземлився,
– прояснив ситуацію автор ролика.

Реакція користувачів мережі

Звичайно, відео одразу стало вірусним і насмішило мережу.

  • "Мені потрібно знати все про цю історію негайно. Чоловік точно тепер стане зіркою!"
  • "Респект за те, що встигли на рейс".
  • "Хочу так спробувати теж. Можливо, там зручно".
  • "Цей політ він точно запам’ятає".

До речі, як звати горе-пасажира, в якому стані він був та чи не образився на своїх друзів – невідомо.

Автор: Аліна Коломієць