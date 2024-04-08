Чоловік за смішну суму придбав загублений шедевр: справжня вартість картини вражає

Чоловік з Британії придбав на гаражному розпродажі мокру картонну коробку з речами. Всередині серед іншого мотлоху, він знайшов шедевр знаменитого художника.

Цікаво, що чоловік із сином придбав коробку лише за 45 доларів. Вони навіть не заглядали всередину.

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Згодом вони вирішили показати вміст коробки в ефірі Antiques Roadshow – популярної британської телепередачі про антикваріат. Експерт Найджел Фрімен одразу впізнав твір видатного художника Бенні Ендрюса, який творив у 60 – 70-ті роки ХХ століття.

Це прекрасне зображення жінки у жовтій сукні – воно зачаровує глядача. Роботи Ендрюса ранніх 1960-х, та ще й на дошці, на аукціонах виставляються нечасто. Ті, що продавались, мали успіх,

– прокоментував мистецтвознавець.

Фахівець оцінив вартість картини у 7000 – 10000 доларів.

Бенні Ендрюс (1930 – 2006) – афро-американський художник, активіст та педагог. Митець народився у Плейнвью, штат Джорджія (США), і здобув ступінь бакалавра живопису в Чиказькому інституті мистецтв у 1958 році, а згодом переїхав до Нью-Йорка.Він відомий своїми виразними, фігуративними картинами, які часто включають колажі з тканини та інших матеріалів.

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