Зекономив: чоловік знайшов 130 000 доларів у вживаному холодильнику, який він купив в інтернеті

Чоловік з Південної Кореї, ім'я якого не розголошують, захотів зекономити та купив в інтернеті вживаний холодильник. Перед використанням він вирішив його помити, і недаремно – до дна холодильника був приклеєний пакунок з готівкою.

У ньому були декілька пачок грошей у національній валюті Південної Кореї – вонах. У доларовому еквіваленті там було 130 000 доларів (3,47 мільйона гривень).

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Чоловік вирішив не приховувати свою знахідку і звернувся до поліції. Тепер правоохоронці розшукують попереднього власника холодильника та людей, що його транспортували.

За законодавством Південної Кореї, якщо того, кому належали гроші, знайти не вдасться, новий власник холодильника зможе забрати їх собі, віддавши державі 22% податку. В іншому випадку гроші повернуть, але чоловікові, який їх знайшов, виплатять компенсацію у розмірі від 5% до 20%. Проте якщо поліція з'ясує, що ці гроші пов'язані зі злочинами, їх передадуть до державної скарбниці.



Пакунок з готівкою був приклеєний до дна холодильника / Скриншот MBC News

Гроші у холодильниках

У звіті The Korea Times 2016 року описали тенденцію зберігати гроші не в банках, а в холодильниках для зберігання кімчі (гострі квашені овочі, зокрема пекінська капуста – традиційна корейська страва). Це пов'язано з рекордно низькими відсотковими ставками у банках Південної Кореї, що не можуть забезпечити гідного прибутку.

Експерти видання підрахували, що один такий холодильник середнього розміру може вмістити південнокорейських вон у еквіваленті 895 200 доларів (майже 24 мільйони гривень).

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