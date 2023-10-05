Колись у Коссіо були проблеми із ногами. Втім, він наважився на хірургічне втручання саме зараз тільки через естетичні міркування.

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Блогер наважився "вирости" на 5 сантиметрів

Коссіо – 29 років, у нього величезна аудиторія в інстаграмі, там на хлопця підписані майже 11 мільйонів користувачів. Які саме проблеми у нього було раніше – блогер не розповідає. Каже, що не хоче про це говорити, бо "це дуже особисте".

Втім, саме тоді він вперше почув про операцію з видовження ніг. Коссіо захотів стати "трохи вищим", хоча до цього зріст у 177 сантиметрів хлопця цілком влаштовував.

Я вивчив це, зустрівся з деякими людьми і виявив, що так, таке існує. І я подумав, що я хочу це зробити,

– пояснив колумбієць.

За його словами, така операція – одна з найболючіших, яку може пережити людина. При цьому, вона ще й є також однією із найдорожчих можливих процедур. Та завдяки цьому пацієнт може вирости на 5 – 10 сантиметрів.

Попереду – шлях до повного одужання

Блогер вирішив подовжити свої кінцівки на 5 сантиметрів. Мовляв, 187 сантиметрів – це було б надто багато, а от 183 – саме те, що треба. Це обійшлося йому в суму до 700 мільйонів песо (до 166 тисяч у доларах).

Зазначимо, що таку операцію зазвичай проводять для корекції пороків розвитку. Мовиться про випадки, коли одна кінцівка стає довшою за іншу, або ж коли частина кінцівки втрачена через нещасний випадок.

Для того, аби повністю одужати та продовжити жити своїм звичним життям, Коссіо доведеться зачекати 4 місяці. Після цього він зможе нормально ходити, займатися спортом та робити інші повсякденні речі.