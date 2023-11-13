З'ясувалося, що "Ісусом" є звичайний чоловік – 33-річний американець зі штату Вірджинія.

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Його звати Джимі і він розпочав свою подорож ще 3 місяці тому у Варшаві, а завершити її він планує в столиці України. До кінця мандрівки йому залишилося йти ще недовго. 30 жовтня його бачили у Житомирі.

Чому чоловік наважився піти на такий похід

Джимі зазначив, що хоче подарувати любов та радість усім людям.

Я насправді нічого не намагаюся довести. Я хотів би зробити себе кращою людиною. І я думаю, що це найкращий спосіб зробити це і також віддати шану Богові,

– сказав американець.

Чоловік в образі Ісуса йде до Києва: дивіться відео

Крім великого хреста, що символізує його віру, Джимі взяв з собою намет та килимок для ночівлі.

Раніше цього чоловіка вже зустрічали в інших регіонах України. Українців закликають не лише фотографуватися з ним, але й допомагати чоловіку водою, їжею чи прихистком.

Раніше ми писали про п'ятьох протезованих бійців, які влаштували благодійний похід Карпатами, щоб зібрати 10 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил. Чоловіки прагнули допомогти своїм побратимам зі спорядженням.