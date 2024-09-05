Це скарб: чоловік здав монети, які збирав протягом 80 років, і був шокований їхньою вартістю
Джерело:DailyStar
Британець протягом 80 років збирав дрібні монети, номіналом 50 пенсів, 1 та 2 фунти. Однак справжній сюрприз чекав на нього попереду, адже їхню вартість, як виявилось, сьогодні оцінюють у сотні доларів.
Цей момент він зафільмував на відео.
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На оприлюднених кадрах видно, як чоловік прийшов до обмінника, аби перевести монети у готівку. Він був шокований, коли дізнався, що серед його колекції є рідкісна монета у 50 пенсів "Kew Gardens". Її можна продати навіть 7 000 фунтів стерлінгів (близько 379 тисяч гривень).
Цей екземпляр вперше викарбували у 2009 році на честь 250-річчя знаменитої лондонської пам'ятки архітектури. В обіг випущено лише 210 тисяч одиниць, що робить їх дуже популярними серед колекціонерів.
Обмінявши першу партію дрібних монет, прибуток британця зріс до 420,50 фунтів стерлінгів (22,7 тисячі гривень), а згодом він продав й решту. Загалом чоловікові вдалось вторгувати 627,50 фунтів стерлінгів (34 тисячі гривень).
З моменту публікації це відео на TikTok зібрало чимало переглядів, вподобань і коментарів.
- "Ви продали Kew Gardens!";
- "Всі монети майже нові";
- "Я побачив рідкісну монету у вашій колекції";
- "Ну, враховуючи, що монета була випущена в 1998 році, ви можете помилитися".