Британець випадково викинув 7500 біткойнів: тепер він хоче перебрати величезне сміттєзвалище

IT-інженер Джеймс Хоувеллс з Великої Британії випадково викинув у смітник жорсткий диск, на якому було 7500 біткоїнів. Це трапилося ще у 2013 році, але він досі не втрачає надію його повернути. І це не дивно, адже сьогодні 7500 біткойнів коштують близько 244 000 000 доларів.

Усі ці роки чоловік шукав варіанти розв'язання своєї проблеми, і нещодавно у нього з'явився новий план. Він хоче перевірити усе сміття на міському звалищі Ньюпорта за допомогою рентгенівських сканувальних пристроїв та штучного інтелекту.

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Британець сподівається знайти загублений 8 років тому жорсткий диск з біткойнами / Фото Rex

Джеймс Хоувеллс підрахував, що на здійснення такої пошукової операції йому знадобиться приблизно 12 місяців. Також він детально продумав, як мав би відбуватися цей процес.

У нас є система з декількома конвеєрними стрічками, пристроями для рентгенівського сканування та пристроєм зі штучним інтелектом, який буде навчений розпізнавати предмети, схожі на жорсткий диск розміром і щільністю,

– розповів чоловік.

Він додав, що пошуки повинні бути делікатними, аби випадково не пошкодити жорсткий диск, і не звести зусилля нанівець. Джеймс консультувався з інженерами та спеціалістами з розкопок, щоб зробити все правильно та безпечно для навколишнього середовища.

Також він спілкувався з одними з найкращих у світі експертів з відновлення даних, аби впевнитися, що доступ до біткойнів можна буде отримати у випадку успішних пошуків.

Обсяг роботи, яку доведеться виконати, щоб знайти жорсткий диск, доволі великий. За попередніми підрахунками, потрібно буде перебрати 300 000 – 400 000 тонн сміття.



Ньюпортське сміттєзвалище, де ймовірно заховані 7500 біткоїнів / Фото The Sun

Проведення таких масштабних пошуків коштує чимало. Але Джеймс Хауеллс сказав, що витрати погодився покрити великий хедж-фонд за умови отримання більшої частини знайдених біткойнів.

Попри добре продуманий план британця, міська рада Ньюпорта не дала згоди на пошуки навіть після того, як чоловік запропонував заплатити їм 76 000 000 доларів. Влада міста пояснює це тим, що "витрати на розкопки, зберігання та переробку відходів можуть скласти мільйони фунтів стерлінгів". При цьому немає ніяких гарантій, що диск вдасться знайти, і він буде у робочому стані.

Крім того, у раді заявили, що такі пошуки неможливі відповідно до ліцензійного дозволу, а також вони можуть справити величезний вплив на навколишнє середовище.

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